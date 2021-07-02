Владимир Путин утвердил новый закон о сельском туризме

Москва, 2 июля. Глава России Владимир Путин подписал закон о сельском туризме. Теперь под этим термином предполагаются поездки в сельскую местность и малые города (до 30 тыс. человек) для отдыха.

Также в качестве целей таких поездок выделяются приобщение к традиционному укладу жизни и участия в сельскохозяйственных работах, посещение экскурсий и организация различного досуга. Вследствие нового закона, государственные органы получают право регулировать сельский туризм и оказывать ему содействие. Это будет включено в перечень главных направлений, по которым осуществляется господдержка сельского хозяйства и территорий.

В это же время стало известно, что Владимир Путин освободил от НДС ряд предприятий. К ним относятся организации, работающие в сфере общественного питания.