Оператор Найденов получил предложение от Американской киноакадемии

Вашингтон, 2 июля. Американская киноакадемия предложила членство российскому оператору Андрею Найденову, сообщает Deadline.

Всего академия пригласила 395 новых членов из 50 стран мира. В список попали актеры, операторы, режиссеры, музыканты, дизайнеры, художники по костюмам, специалисты по визуальным эффектам. В частности, предложение о членстве поступило Роберту Паттинсону, Эмиральде Феннел, Стивену Яну, Венессе Кирби.

Андрей Найденов снял 40 картин. Он работал над последним игровым фильмом Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

Неделю назад оргкомитет «Оскара» назвал имена кинематографистов, которые получат почетную премию. Среди звезд, удостоенных награды, — актер Сэмюэл Л. Джексон.