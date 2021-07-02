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Россияне смогут бесплатно получить второе высшее творческое образование

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:28
Политика
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее творческое образование
 /  Фото предоставлено проектом «Рисуем в большом городе»

Москва, 2 июля. Граждане РФ смогут бесплатно получить второе высшее образование в творческой сфере. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Российский лидер узаконил бесплатное второе высшее творческое образование. Лица с соответствующими способностями смогут обучиться еще одной профессии в своей сфере. Наличие творческой составляющей будет определяться с помощью вступительных испытаний при приеме в высшее учебное заведение. Правительство РФ займется утверждением списка таких образовательных организаций и специальностей, на которые будут зачислять студентов.

Президент ранее подписал закон об обязательном открытии представительств зарубежных IT-гигантов в России. Речь идет о корпорациях с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян.

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