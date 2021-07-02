Закон об ограничении выбросов парниковых газов подписал президент России

Москва, 2 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает выброс парниковых газов в атмосферу.

Впервые в России подписан закон, регулирующий выброс углекислого газа в окружающую среду. Соответствующий документ был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Глава государства поручил подготовить законопроект в рамках обязательств страны по Парижскому климатическому соглашению. Согласно документу, РФ к 2030 году снизит выбросы CO2 и водяных паров до 70% к уровню 1990 года. Вместе с этим будет создана стратегия модернизации экономики, которая обеспечит невысокие показатели выбросов.

Предполагается, что Москва постепенно будет идти к углеродной нейтральности, и для этого будет введено понятие «целевого показателя сокращения выбросов». Бизнес, согласно закону, должен будет предоставлять властям отчетность по загрязнению атмосферы.

Также, предприниматели смогут учреждать климатические проекты, нацеленные на поглощение или сокращение выбросов. Впоследствии такая политика будет трансформироваться в создание «углеродных единиц», которыми можно будет торговать на рынке.