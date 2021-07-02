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«Этот день в истории». Что произошло 2 июля, праздники, факты, люди
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«Этот день в истории». Что произошло 2 июля, праздники, факты, люди

Тайны первого визита инопланетян на Землю, основание Владивостока и Вьетнама станут темами нового выпуска передачи «Этот день в истории».

Мистические события 2 июля 1947 года стали излюбленной темой уфологов по всему миру. На территории штата Нью-Мексико якобы произошло крушение НЛО, которое засекретило правительство США. Споры о достоверности инцидента не утихают до сих пор.

Более 160 лет назад был основан пост «Владивосток», который в последствии стал одним из самых крупных городов Дальнего Востока. Сейчас в нем проживают почти 599 тысяч жителей.

Сегодня спортивные журналисты по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. Именно 2 июля была основана Международная ассоциация спортивной прессы.

Подробности вы можете узнать в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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