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Путин освободил от НДС ряд предприятий общепита

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:37
Экономика
Путин освободил от НДС ряд предприятий общепита
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 2 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) ряд предприятий.

Речь идет о компаниях, работающих в сфере общественного питания. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Для освобождения от налога компаниями одновременно должны быть выполнены несколько условий. В их числе — сумма годового дохода предприятия, не превышающая 2 миллиарда рублей.

Также российский лидер подписал закон, запрещающий банкам ставить «галочки» за заемщика в договорах. Инициатива направлена на защиту россиян от недобросовестных кредиторов.

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путин ндс общепит
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