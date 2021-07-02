Путин освободил от НДС ряд предприятий общепита

Москва, 2 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) ряд предприятий.

Речь идет о компаниях, работающих в сфере общественного питания. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Для освобождения от налога компаниями одновременно должны быть выполнены несколько условий. В их числе — сумма годового дохода предприятия, не превышающая 2 миллиарда рублей.

Также российский лидер подписал закон, запрещающий банкам ставить «галочки» за заемщика в договорах. Инициатива направлена на защиту россиян от недобросовестных кредиторов.