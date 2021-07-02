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Издание «Южноуральская панорама» начнет сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:25
Общество
Издание «Южноуральская панорама» начнет сотрудничать с Медиагруппой «Патриот»
prt scr mediapatriot.ru  /  Медиагруппа «Патриот»

Санкт-Петербург, 2 июля. Медиагруппа «Патриот» и издание «Южноуральская панорама» заявили, что начнут сотрудничать в информационной сфере.

Согласно представленным данным, «Южноуральская панорама» создана в апреле 1997 года. Изданию исполнится 25 лет в будущем году. Газета, учрежденная правительством Челябинской области и региональный парламентом, изначально предназначалась для публикации нормативно-правовых актов, решений органов госвласти и других официальных документов.

«Наш новый партнер, «Южноуральская панорама», предоставляет возможность коммуникации между органами государственной власти и обществом», — добавил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Цель сотрудничества — позитивное и реалистичное освещение новостей. Совместная деятельность поможет преподнести гражданам правдоподобную картину происходящего и бороться с дезинформацией. Главный редактор «Южноуральской панорамы» Марк Рискин надеется, что взаимодействие повысит общее присутствие в медиапространстве.

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сотрудничество патриот издание
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