Санкт-Петербург, 2 июля. Медиагруппа «Патриот» и издание «Южноуральская панорама» заявили, что начнут сотрудничать в информационной сфере.

Согласно представленным данным, «Южноуральская панорама» создана в апреле 1997 года. Изданию исполнится 25 лет в будущем году. Газета, учрежденная правительством Челябинской области и региональный парламентом, изначально предназначалась для публикации нормативно-правовых актов, решений органов госвласти и других официальных документов.

«Наш новый партнер, «Южноуральская панорама», предоставляет возможность коммуникации между органами государственной власти и обществом», — добавил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Цель сотрудничества — позитивное и реалистичное освещение новостей. Совместная деятельность поможет преподнести гражданам правдоподобную картину происходящего и бороться с дезинформацией. Главный редактор «Южноуральской панорамы» Марк Рискин надеется, что взаимодействие повысит общее присутствие в медиапространстве.