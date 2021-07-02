Путин утвердил закон, запрещающий банкам ставить «галочки» за заемщика в договорах

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам заранее ставить за клиента «галочки» в кредитных договорах.

Документ запрещает проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Закон должен вступить в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 2 июня. Авторами документа выступила группа депутатов от фракции «Единая Россия».

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, банки иногда сами проставляют в договоре отметки за заемщика, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек вынужден оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог от нее отказаться, объяснял председатель нижней палаты парламента. По его мнению, закон должен защитить заемщиков от недобросовестных кредиторов.

Центробанк РФ ранее сообщил о рисках для вкладчиков из-за создания банками экосистем. По мнению регулятора, потенциальные убытки от запуска новых проектов могут лечь на плечи клиентов финансовых учреждений.