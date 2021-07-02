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В России усилили госконтроль за оборотом оружия

  /   Обновлено: 02 июля 2021 11:21
Политика
В России усилили госконтроль за оборотом оружия
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

В пояснительной записке к документу сообщается о дополнительном условии для приобретения оружия — это медицинские противопоказания. Перечень соответствующих заболеваний будет устанавливать российское правительство.

Согласно закону, граждане могут покупать, хранить или использовать оружие, если только они прошли медкомиссию. Совершить обследование можно лишь в государственных или муниципальных учреждениях. Медики в том числе должны будут провести химико-токсикологические анализы на наличие наркотических или психотропных веществ в организме человека, а также психиатрическое освидетельствование.

Ранее в России ужесточили наказание за незаконный оборот оружия. Теперь лицам, которые будут пойманы за распространение «огнестрела» или боеприпасов, будет грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

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