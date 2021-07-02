Джансу Дере из сериала «Великолепный век» показала свой плоский живот

Популярный турецкий сериал «Великолепный век» значительно изменился с приходом нового персонажа — прекрасной персиянки Фирузе. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Ее появление перевернуло гарем султана Сулеймана. Зрители завороженно следили за происходящим. Новая наложница сумела влюбить в себя падишаха, используя все новые и новые приемчики.

Фанаты другой наложницы, ранее господствующей в гареме, Хюррем Хасеки-султан заметно расстроились.

«Как султан мог забыть клятвы любви и упасть в объятия другой?» — рассуждают телезрители.

Фанаты Хюррем надеялись, что ей удастся быстро убрать конкурентку. Что и случилось, девушку быстро выдворили из дворца.

Персиянку Фирузе сыграла Джансу Дере. Девушка является полной противоположностью Мерьем Узерли, сыгравшей рыжеволосую пышногрудую Хюррем. Дере сумела полюбиться многим благодаря сдержанности и скромности, а также природному обаянию.

В реальной жизни турчанка часто восхищает поклонников роскошной фигурой. Недавно на своей странице в instagram она поделилась свежим снимком, где можно разглядеть ее плоский животик и изящные бедра.

Восхищенные комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать.

«Сулейман бы тут же забыл свою Хюррем!», «Ай! Вот это Фирузе», «Что за штучка такая!», «То персиянка, то турчанка — но, что тут скажешь — королева!», «Такая Фирузе увела бы у Хюррем ее падишаха», «Вау, как сочно», «Животик такой плоский, ни грамма лишнего веса», «Султан бы тут же вызвал на халвет», «Шикарная персиянка Фирузе», «А где, простите, танец живота», «Трепетная лань», «Изящная, просто супер!», «Любимая Фирузе! Султан бы пал к ногам и молил о любви», — пишут подписчики.

Ранее сообщалось, как сериал «Локи» вывел вселенную Marvel на новый уровень.