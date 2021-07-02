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Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 150 тыс. рублей в Дагестане
Общество
Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 150 тыс. рублей в Дагестане
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Махачкала, 2 июля. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников и олимпиад первого уровня, а также выпускники, сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, в Дагестане с 2021 года будут получать премии в размере 100 тысяч и 150 тысяч рублей. Также будут поощряться их учителя.

Согласно постановлению республиканского правительства, победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и готовившие их педагогические работники получат премии по 150 тысяч рублей, призеры и их учителя — по 100 тысяч рублей. Столько же достанется победителям школьных олимпиад первого уровня и выпускникам, получившим по итогам ЕГЭ 100 баллов.

Соответствующие выплаты будут производиться ежегодно за счет республиканского бюджета. Список претендентов на получение премий до 1 сентября будет формировать минобрнауки Дагестана, после чего в течение десяти дней школьники и их учителя должны будут представить документы, подтверждающие их право на получение выплат. Ведомство будет их рассматривать до октября, само же распоряжение правительства республики о выплате премий должно публиковаться не позднее 1 декабря.

В пресс-службе регионального минобрнауки не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН о количестве победителей и призеров всероссийских олимпиад, которые смогут претендовать на правительственные премии в текущем году. Согласно данным из открытых источников, 100 баллов на ЕГЭ на данный момент получили более 40 учащихся республики.

Ранее ФАН сообщал, что минмолодежи Дагестана выступил за увеличение в школах количества психологов и дефектологов, а также за передачу общеобразовательных организаций от муниципалитетов в руки государства. В ведомстве отмечали, что это существенно повысит эффективность работы с детьми и подростками.

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россия дагестан олимпиада егэ премии выплаты
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