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Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

В пятницу, 2 июля, с 15:00, в Международный день спортивного журналиста, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подводят итоги важнейших спортивных событий в России.

Обсуждаются невыход из группы на ЕВРО-2020, перспективные виды спорта для России, проигрыш баскетбольной сборной команде Германии, из-за которого наша команда не едет на Олимпиаду, теннисные прорывы российских профессионалов, околофутбольные скандалы. Кроме того, мы обсудим ключевые изменения в профессии спортивного журналиста и оценим работу коллег Чемпионате Европы по футболу.

Известный спортивный обозреватель, писатель, сценарист, лауреат премии «Золотое перо» Константин Осипов комментирует все эти события в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот».

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футбол спорт осипов евро 2020
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