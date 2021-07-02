Ростовский мукомольный завод превратят в инновационный кластер за 3,2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 2 июля. Бывший мукомольный завод Ростова решили превратить в инновационный кластер за деньги частных инвесторов. По предварительным данным, реновация объекта обойдется в 3,2 млрд рублей.

По замыслу инвесторов территория бывшего мукомольного завода должна быть сделана по принципу петербургской «Новой Голландии», то есть превратиться в абсолютно новую среду городского типа.

На совете по инвестициям при городской администрации один из авторов проекта реноваций — Вадим Калинич отметил, что вся территория бывшего завода разделится на сектора от бутиков до фуд-кортов и офисов. В здании элеватора разместится IT-кластер, а также спортивные и конференц залы.

К реализации задуманного, в случае одобрения городскими властями, инвесторы готовы приступить уже этим летом, а полностью завершить реновацию к 2026 году.

Однако городская администрация, в частности глава Алексей Логвиненко настроен слегка скептически. По его мнению, нет смысла вкладывать деньги в те территории, которые со временем выкупит город, так как реконструкция Ростовской набережной через некоторое время дойдет и до этого участка.

Тем не менее, несмотря на бурную дискуссию проект получил одобрение, а городская администрация предложила создать рабочую группу для проработки всех смежных вопросов.