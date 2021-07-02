Появление в доме собаки — большая радость. Питомец наполняет жизнь новыми красками, делает ее интереснее и активнее. Верный друг всегда рад возвращению хозяина с работы и готов к общению и играм. А кто, как не любимый пес, позаботится о вашем здоровье и физической форме? Будьте уверены, отныне норма в 10 тысяч шагов в день всегда будет выполнена, а то и перевыполнена.

Однако есть и свои трудности: с собакой, хочешь не хочешь, а нужно гулять как минимум дважды в день в любую погоду, кормить качественными кормами, лечить в случае необходимости, ухаживать за шерстью и когтями, регулярно заниматься дрессировкой. Но главный вопрос, который рано или поздно посещает каждого владельца, — куда пристроить собаку на время отпуска или командировки? Проблема действительно серьезная, и отдых будет не в радость, если постоянно гложет чувство тревоги за четвероного любимца.

Что ж, будем разбираться, куда отдать питомца на время отсутствия хозяина, чтобы первому было максимально комфортно и безопасно, а второму — спокойно.

Где оставить собаку на время отпуска: возможные варианты

Итак, вам нужно уехать. Собака не кошка, ее одну больше чем на полдня с автокормушкой и лотком не оставишь — она нуждается в регулярном выгуле, да и по человеку скучает сильнее. Какие же существуют пути выхода из этой затруднительной ситуации? Рассмотрим возможные варианты.

Оставить животное дома или на даче под присмотром друзей или родных. Пожалуй, это оптимальное решение. Во-первых, пес остается в привычной ему обстановке, в родном доме, где все запахи знакомы, и присутствие хозяина ощущается даже в его отсутствие. Во-вторых, выгул также будет происходить в знакомых местах, по привычным маршрутам, а в-третьих, человек, которому предстоит на время стать собачьей «няней», тоже наверняка зверю знаком. Все это поможет снизить стресс от расставания с хозяином.

Отвезти собаку домой к друзьям или родственникам. Не все имеют желание и возможность переехать на пару недель в чужую квартиру, чтобы присмотреть за питомцем. Неудобно ехать на работу, водить детей в секции, просто неуютно жить не в своем доме — да мало ли какие могут быть причины. Так или иначе, а придется везти животное в гости и оставлять там на некоторый срок. Это менее предпочтительный, но все же вполне допустимый выход из положения. Конечно, собаке предстоит пережить нервное потрясение не только из-за разлуки с хозяином, но и из-за переезда, но вы будете уверены, что любимец в надежных руках и ничего плохого с ним не случится. Чтобы собака легче перенесла временные перемены в своей жизни, захватите с собой ее любимые игрушки, подстилку и миски — в общем, те вещи, к которым она привыкла, и которые олицетворяют для нее дом, комфорт и спокойствие.

Нанять догситтера. В нашей стране это явление довольно новое, а вот в Европе и в Америке такая профессия существует давно. Суть ее состоит в том, что за определенное вознаграждение люди будут выполнять оговоренные вами условия по уходу за собакой: кормить в определенные часы, выгуливать, вычесывать, играть и чесать за ушком, словом, любой каприз за ваши деньги. Найти догситтера не составит труда — в интернете полно подобных предложений, существуют даже целые сервисы по подбору зооняни по заданным параметрам. Все бы хорошо, кроме того, что вы доверяете своего верного друга незнакомому человеку со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, в случае если вы выберете такой вариант, вам волей-неволей придется пустить в дом постороннего человека, а на такой шаг готов не каждый.

Отдать в домашнюю передержку. Собака на время вашего отсутствия переедет жить в квартиру или загородный дом к человеку, который оказывает подобные услуги. Прежде чем отвозить животное во временное место пребывания, съездите туда сами, посмотрите условия содержания и лично познакомьтесь с тем, кому собираетесь доверить любимца. Если хоть что-то вызовет сомнения — не рискуйте, ищите другой вариант.

Забронировать номер в зоогостинице для собак. Этот метод, на наш взгляд, надежнее предыдущего, поскольку в таких заведениях с клиентами заключают договор, а еще в большинстве из них имеется круглосуточное видеонаблюдение, и вы сможете видеть, чем занят питомец и как с ним обращается персонал.

Как выбрать зоогостиницу:

— заселять должны только здоровых, полностью вакцинированных животных;

— в вольерах или боксах должно быть чисто, без посторонних запахов;

— уточните, каким образом проводится санитарная обработка помещений;

— убедитесь в наличии водопровода;

— если ваш пес не ладит с сородичами, обязательно обговорите возможность отдельного содержания и выгула;

— зона выгула должна быть надежно огорожена;

— на территории имеются тенистые места и трава;

— в идеале за животным закрепляют куратора, с которым всегда можно связаться в случае возникновения каких-либо вопросов;

— понаблюдайте за тем, как сотрудники относятся к своим подопечным. Разумеется, дубасить при вас чужую собаку никто не будет, но даже скрытая неприязнь всегда чувствуется;

— почитайте отзывы в интернете и в соцсетях.

Федеральное агентство новостей /

Что нужно предусмотреть до отъезда

Обговорите правила поведения, к которым привыкла собака. Помните: чем меньше новшеств, тем легче ей будет перенести стресс. Составьте список, в котором обговорите основные моменты содержания, например:

— количество и время кормлений и выгула;

— запреты (нельзя залезать на кровать, грызть тапочки и т. д.);

— во что поиграть дома и на прогулке;

— чем кормить, с указанием дозировки.

Одно из главных условий — собака гуляет исключительно на поводке! Какой бы дрессированной она ни была, и как бы вы ни доверяли человеку, с которым ее оставляете. В любом случае, он не хозяин, и пес может повести себя непредсказуемо. Если нанимаете догситтера, познакомить его с подопечным нужно заранее и желательно в несколько приемов. Пусть побывает у вас дома и сходит с вами на прогулку. В зоогостиницу или домашнюю передержку тоже лучше по возможности съездить несколько раз заранее. Предупредите временных опекунов о поведенческих особенностях животного (агрессивен к сородичам или незнакомым людям, подбирает с земли еду или мусор, лает, когда остается в одиночестве и т. д.). Возьмите с собой или оставьте на видном месте любимые игрушки, миски и прочие привычные предметы обихода. Дайте контакт вашего ветеринара на случай непредвиденных проблем со здоровьем. Запаситесь кормом в том количестве, чтобы точно хватило до вашего возвращения.

Предусмотрев все эти детали, вы можете быть уверены, что питомец в надежных руках. Спокойно отправляйтесь в отпуск, и хорошего вам отдыха!