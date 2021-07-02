Эфир: Приведут ли провокации НАТО в Черном море к военному конфликту с Россией



В пятницу, 2 июля, с 14:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг эксперта Российского совета по международным делам Николая Межевича.

Напомним, говоря о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды России в Крыму, Владимир Путин указал на то, что Россия намерена пользоваться в полной мере ядерной угрозой и не станет опасаться локальных военных конфликтов.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, чтобы мир встал на пороге Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что не выйдут победителями из этой войны. Потому мы знаем, за что мы боремся», — сказал Владимир Путин.

Чего добивается блок НАТО, организовав учения Sea Breeze в Черном море? Сколько еще провокаций мы увидим до финала учений, который запланирован на 10 июля? Как ответит Россия НАТО и зачем в регионе появилась подводная лодка «Колпино», которая должна отработать элементы подводной войны с потенциальным противником? Могут ли провокации НАТО привести к локальному военному конфликту или даже мировой войне? На эти и другие вопросы отвечает Николай Межевич.