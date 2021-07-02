Неожиданная реакция России на маневры итальянского фрегата в Черном море удивила СМИ

Рим, 2 июля. Россия продемонстрировала необычно жесткую реакцию на посещение фрегата ВМС Италии Черного моря. Такое заявление сделали итальянские СМИ.

Некоторое время назад фрегат Военно-морских сил Италии Virginio Fasan вошел в акваторию Черного моря с целью присоединиться к военным учениям НАТО See Вreeze 2021. Как считают обозреватели итальянского издания InsideOver, реакция Москвы на маневры итальянского корабля была весьма удивительной. Перевод публикации предоставляет «ПолитРоссия».

«Оборонное ведомство России заявило, что за недавно вошедшим в Черное море итальянским фрегатом ведется слежка», — отмечают эксперты.

Аналитиков удивила столь необычная и жесткая реакция РФ, особенно на фоне того, что Москва поддерживает с Римом достаточно доброжелательные отношения. Даже участие итальянских военных в учениях рядом с сухопутными рубежами России или в Балтийском море не вызывает столь решительных действий со стороны ВС РФ. В InsideOver предположили, что таким образом Москва подчеркивает, что к любым действиям НАТО в Черном море у нее особое отношение.

«Сигнал из Москвы очень четкий. Кремль дает понять, что очень внимательно относится к тому, что происходит в Черном море, особенно в связи с учениями Sea Breeze 2021», — заключили итальянские эксперты.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, стоит ли России опасаться учений Sea Breeze, которые стартовали в акватории Черного моря.