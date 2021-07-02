Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Ростов-на-Дону, 2 июля. Некоторые категории граждан в Ростовской области обязали вакцинироваться от коронавируса. Был подписан соответствующий документ.

Постановление о новых правилах вакцинации подписал заместитель главного государственного санитарного врача по региону Анатолий Конченко. Согласно новому постановлению, правила обязательной вакцинации от коронавируса касаются сотрудников сферы здравоохранения, торговли, общественного питания, транспортной и образовательной сферы и ряда других категорий граждан.

До 6 июля компаниям следует передать списки сотрудников в медицинские организации. Осуществить проведение прививочных мероприятий необходимо до 29 июля. По новым правилам привитыми должны быть не менее 60% работников. Исключение составляют люди с медицинскими противопоказаниями.

Ранее сообщалось о безопасности вакцинации тех, кто уже перенес COVID-19. По словам директора ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Мусы Хаитова, переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться без вреда для здоровья.