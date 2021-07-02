Эфир: Как остановить атаки бойцовых собаки без намордников на россиян



В пятницу, 2 июля, с 12:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой обсуждают нападение агрессивных бродячих и домашних собак на людей.

Кто должен следить за исполнением закона, запрещающего выгул собак без поводка и намордников? Какой должна быть ответственность владельцев животных за их опасное поведение? Почему Госдума не смогла принять работающий закон, исключающий появление на улицах бродячих животных? Правда ли, что даже агрессивную бродячую собаку нельзя усыпить без нарушения закона? Когда в России наконец введут обязательную регистрацию и чипирование домашних животных?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает кинолог, владелица питомника восточно-европейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина. Ситуацию также комментирует кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.