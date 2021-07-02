Десятилетняя девочка с Украины c синдром Хатчинсона-Гилфорда умерла от старости

Киев, 2 июля. Маленькая девочка из Винницкой области Украины умерла от старости в возрасте десяти лет. О трагедии сообщила ее мать на своей странице в Facebook.

Сообщается, что ребенок с пяти лет страдал от прогерии. Это редчайшее генетическое заболевание известно также как синдром Хатчинсона-Гилфорда.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце», — написала женщина.

При этом недуге младенец несколько месяцев развивается нормально, но затем процесс старения в разы ускоряется. У большинства пациентов клинические признаки проявляются обычно в возрасте двух-трех лет.

По словам врачей, за год больные прогерией могут биологически постареть сразу на десять лет. При этом средняя продолжительность жизни составляет 13 лет.

Онколог-гематолог Александр Румянцев ранее указал на главный симптом развития рака у детей. В первую очередь тревогу должен вызывать синдром хронической усталости.