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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в нижегородской квартире

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в нижегородской квартире
mvd.ru

Нижний Новгород, 2 июля. Следователи завели уголовное дело после мощного взрыва газа в трехэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Оно было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Сильный хлопок в жилом доме по улице Светлоярской был зафиксирован ночью. На место происшествия оперативно прибыли городские службы экстренного реагирования. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. СК занимается расследованием дела.

В результате ЧП пострадали три человека. Пострадавшие находятся в ожоговой реанимации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

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нижний новгород уголовное дело взрыв газа
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