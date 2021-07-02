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Украина перешла на «марионеточный режим» правления

Политика
Украина перешла на «марионеточный режим» правления
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 2 июля. Верховная рада Украины решила передать судебную систему Украины под полный контроль Запада. Такой путь Киева демонстрирует полное превращение украинской власти в марионеточную систему. Об этом изданию «ПолитНавигатор» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Эксперт напомнил о появлении в системе госуправления таких органов, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). По его словам, руководящие должности данных ведомств занимают иностранные граждане, абсолютно не знающие украинского языка.

Для Украины такие необоснованные и нелогичные назначения не редкость. Так, например, в период президентства Петра Порошенко министром путей сообщения был назначен польский рок-музыкант Войцех Балчун. Сегодня Киев продолжает политику полной потери субъектности. Принцип один: приходите и владейте нами.

При этом, как отметил Безпалько, у предшественника Владимира Зеленского присутствовала хоть какая-то субъектность.

«Мог защитить хотя бы свою личную власть внутри страны. Зеленский и его партия — абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят», — пояснил Безпалько.

Ранее Богдан Безпалько назвал требования Украины к Вашингтону по поводу «Северного потока — 2» анекдотом.

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