Военный эксперт пояснил, почему НАТО больше не рискнет провоцировать РФ в Черном море

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай прокомментировал провокацию, во время которой британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент, после чего российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. По словам офицера Альянса, В НАТО не намерены отзывать представительство в Черном море. Также он добавил, что Великобритания предоставила НАТО информацию об инциденте с эсминцем, и у Альянса есть «полная картина» произошедшего.

«Во время этого инцидента союзники по НАТО продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе», — заявил он.

По словам представителя Альянса, НАТО сохранит свое представительство в Черном море. По его словам, это необходимо для поддержки союзников и партнеров.

«Мы более тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной в плане политических консультаций и обмена информацией», — добавил Аппатурай.

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Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что Североатлантический альянс всегда проявлял интерес к Киеву. Кроме того, в последнее время Запад развернул активную деятельность на территории Украины.

«Дело в том, что Запад никогда и не скрывал, что поддерживает Украину. На этом настаивает и Киев, требуя оружия от стран НАТО, поскольку считает, что все его обижают. Кто-то говорит, что Украине оставят все оружие, привезенное Альянсом на учения Sea Breeze — 2021. То, что у НАТО есть пункт базирования в украинском Очакове, — мы знаем об этом давно. Также мы знаем и о том, что во Львовской области на полигонах ВСУ присутствуют иностранные инструкторы, советники», — сказал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Также капитан первого ранга объяснил, почему НАТО больше не рискнет провоцировать Россию в Черном море. По его словам, президент России во время прямой линии четко дал понять, что будет с кораблями, которые захотят нарушить границу РФ.

«Наверное, в какой-то степени данной заявление представителя НАТО — реакция на оценку обстановки в Черном море, которую на прямой линии дал президент России Владимир Путин. Он четко дал понять, как подобного рода провокации будут пресекаться впредь. Россия настаивает на уважении своего суверенитета и территориальной целостности. Хочу отметить, что иностранные корабли ограничены в Черном море конвенцией Монтре. Они могут находиться в Черном море не более 21 дня. Я думаю, что таких походов и провокаций в дальнейшем больше не будет. Заявление президента достаточно четко прозвучало, поэтому все должны понять, что это очень серьезно, поэтому Западу нужно утихомириться», — резюмировал Василий Дандыкин.

В США оценили шансы НАТО выдержать обмен ядерными ударами с Россией. Оказалось, что ядерного арсенала НАТО не хватит для сдерживания российских войск в Восточной Европе в случае военного противостояния.