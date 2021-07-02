Иммунолог объяснил, как правильно считывать показатели теста на антитела к COVID-19

Москва, 2 июля. Заведующая отделением НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Илона Меледина рассказала, как правильно расшифровать результаты теста на антитела к коронавирусу.

По словам специалиста, в России уровень антител в организме определяется по трем системам. Таким образом, на аппарате компании Abbott шкала градации результатов находится в пределах от 50 до 40 000.

Меледина подчеркнула, что если показания превышают 1500, то это является отличным результатом. Однако показания ниже этой отметки не гарантируют 100% защиты от коронавируса. Медик подчеркнула, что если уровень антител в организме ниже 500, то пациенту необходимо всерьез задуматься о прохождении процедуры вакцинации от COVID-19.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее объяснил, почему стоит запретить употребление слов «иммунитет» и «антитела». Он отметил, что многие люди искажают смысл профессиональных терминов.