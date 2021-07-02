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В США сообщили о завершении вывода американского контингента из авиабазы Баграм
Армия
В США сообщили о завершении вывода американского контингента из авиабазы Баграм
wikipedia.org  /  bagram.afcent.af.mil

Вашингтон, 2 июля. Военнослужащие США и НАТО покинули самую крупную в Афганистане авиационную базу Баграм, сообщил телеканал Fox News.

Авиабаза теперь должна быть передана афганским военным, однако в Вашингтоне не уточнили, когда именно это произойдет. Баграм располагается к северу от Кабула. Военный объект стал основной базой американцев после прихода США в Афганистан.

При этом американское присутствие в регионе может возобновиться. Вашингтон будет вынужден направить войска в Афганистан, если будет наблюдаться активизация деятельности террористов.

Ранее сообщалось, что поспешный вывод американского контингента с афганских территорий может принести неприятности для Москвы. Решение возникающих проблем может потребовать значительных затрат.

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сша афганистан багран
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