Липецкие спасатели вытащили из воды двух тонувших пловцов

Липецк, 2 июля. На водоемах Липецкой области спасатели пришли на помощь двум мужчинам. Инциденты произошли в Задонске и Липецке.

При патрулировании реки Дон на моторной лодке спасатель услышал крики о помощи. Он сразу же направился в сторону тонувшего. Мужчина вытащил 57-летнего местного жителя. Пострадавшего доставили на берег и оказали первую медицинскую помощь.

Подобный случай произошел на территории городского пляжа №1. Сотрудники МЧС вытащили из реки Воронеж начавшего тонуть 52-летнего липчанина. От медицинской помощи мужчина отказался.

Мать троих детей спасла тонущего в Волге трехлетнего мальчика, сообщал ФАН. Малыш звал на помощь родителей, но их поблизости не оказалось.