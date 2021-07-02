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Липецкие спасатели вытащили из воды двух тонувших пловцов
Общество
Липецкие спасатели вытащили из воды двух тонувших пловцов
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Липецк, 2 июля. На водоемах Липецкой области спасатели пришли на помощь двум мужчинам. Инциденты произошли в Задонске и Липецке.

При патрулировании реки Дон на моторной лодке спасатель услышал крики о помощи. Он сразу же направился в сторону тонувшего. Мужчина вытащил 57-летнего местного жителя. Пострадавшего доставили на берег и оказали первую медицинскую помощь.

Подобный случай произошел на территории городского пляжа №1. Сотрудники МЧС вытащили из реки Воронеж начавшего тонуть 52-летнего липчанина. От медицинской помощи мужчина отказался.

Мать троих детей спасла тонущего в Волге трехлетнего мальчика, сообщал ФАН. Малыш звал на помощь родителей, но их поблизости не оказалось.

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