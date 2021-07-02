Врачи из Великобритании назвали нетипичные признаки сахарного диабета

Лондон, 2 июля. Симптомы сахарного диабета второго типа, которые проявляются в нижних конечностях, недавно назвали специалисты Британского диабетического сообщества.

Некоторые из более ярко выраженных симптомов диабета являются признаком диабетической нейропатии. Среди основных жалоб пациентов, которые выделили британские эксперты, числятся покалывание стоп, боль в ногах и онемение нижних конечностей.

Изначально этот недуг может быть незаметен, подчеркивают медики. Позже к указанным симптомам могут добавиться проблемы с ЖКТ, мочеиспусканием, истощение мышц рук и стоп, а также слабость в ногах, руках и частые головокружения.

Пациенты с сахарным диабетом часто соблюдают определенные диеты для сохранения своего здоровья. Как сообщалось ранее, врачи рассказали, какие продукты могут повлиять на уровень сахара в крови.