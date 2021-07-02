Труп жителя Новосибирска обнаружили в запертой квартире

Новосибирск, 2 июля. Тело 21-летнего молодого мужчины обнаружили в одной из жилых квартир города. Родные не могли попасть внутрь и обратились к правоохранителям.

Инцидент произошел ночью в Дзержинском районе. Молодой человек долго не открывал дверь. Когда спасатели МАСС вскрыли дверь, оказалось, что мужчина мертв.

Точная причина смерти молодого человека пока неизвестна, ее установит экспертиза. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ. Обстоятельства его смерти предстоит установить правоохранителям.