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Названы лучшие альтернативы доллару

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:18
Экономика
Названы лучшие альтернативы доллару
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 июля. Эксперты рассказали, какие валюты можно использовать для выгодного откладывания средств.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что экспорт заинтересован в более слабом рубле, население страны всегда стремится к тому, чтобы национальная валюта крепла, а регулятор в данном случае держит курс на общерыночный тренд.

Эксперты РИА Новости выяснили, как в текущих реалиях подобрать надежную валюту, в которой можно было бы безопасно хранить деньги.

Самой стабильной валютой прошлого века стал швейцарский франк, который и по сей день является наиболее надежным платежным средством. В течение 20 лет валюта выросла к доллару на 75%.

Еще одной перспективной валютой для вложений аналитики называют другого представителя Европы — чешскую крону. Деньги Чехии растут благодаря экономически развитой экономике страны. «Бронзу» в рейтинге перспективных денежных средств получает новозеландский доллар, усилившийся к американской валюте на 33%.

Экономист инвесткомпании GLS INVEST Оксана Покровская предлагает россиянам не забывать о долларах и евро, так как они тоже могут принести прибыль при определенных условиях.

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