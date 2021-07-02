Молдавия опасается вмешательства Запада в парламентские выборы

Кишинев, 2 июля. После досрочных выборов в Молдавии Запад рассчитывает на создание антироссийского большинства, которое будет следовать геополитическим инструкциям.

Соответствующее заявление сделал бывший президент страны Игорь Додон. По его словам, западные страны недовольны тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку, которая является антироссийской, передает РИА Новости.

«Есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жестко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России», — подчеркнул он.

Ранее глава ЦИК страны Дорин Чимил заявил, что Центральная избирательная комиссия Молдавии определила список участников досрочных парламентских выборов. По его словам, в день голосования будут открыты 2150 избирательных участков.