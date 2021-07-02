Министры ОПЕК+ проведут переговоры по добыче нефти 2 июля

Москва, 2 июля. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне завершилась без финальной рекомендации. Поэтому министры страны соглашения примут решение по добыче нефти 2 июля.

Как сообщил секретариат ОПЕК, заседание комитета продолжится в 16:00 по московскому времени. Полномасштабная встреча министров состоится в 17:30, говорится в сообщении.

Россия и Саудовская Аравия ранее согласовали возможность наращивания добычи нефти с августа по декабрь 2021 года на 400 тысяч баррелей в сутки. Они также договорились продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год. Известно, что вчерашнее заседание ОПЕК+ затянулось из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые хотят поменять базу отсчета для ограничений добычи.

Накануне стоимость нефти эталонного сорта Brent выросла в ходе торгов на 2%, до 76,10 доллара за баррель в ожидании решения ОПЕК+. По мнению аналитиков, котировки сырья могут достигнуть 80 долларов за бочку.