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Внезапное появление кораблей ВМФ РФ у берегов Гавайев привело в ярость американцев
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Армия
Внезапное появление кораблей ВМФ РФ у берегов Гавайев привело в ярость американцев
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Пекин, 2 июля. Военнослужащих США обескуражило внезапное появление группы кораблей Тихоокеанского флота РФ у берегов Гавайев.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что некоторое время назад корабли российского флота приблизились к американским островам. Они прибыли туда для проведения военных учений, в ходе которых отрабатывалась борьба с авианосными группами условного противника. Авторы статьи пишут, что американцы были застигнуты врасплох, потому что не ожидали такой дерзости от русских, передает «ПолитРоссия».

«Это дало понять военным США, что их флот не может безнаказанно устраивать провокации вблизи границ других стран, прикрываясь правилами свободного судоходства», — пишет издание.

Внезапное появление российских кораблей вынудило ВМС США в спешке направить к месту проведения учений авианосец USS Carl Vinson. По мнению экспертов, такой маневр лишь подтвердил тот факт, что американцы сильно недооценили РФ, которая начинает себя вольготно чувствовать в центральной части Тихого океана. Примечательно, что США пришли в ярость из-за маневра Тихоокеанского флота РФ, потому что он полностью соответствует международному праву.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ провел учение в Тихом океане. Экипажи отражали воздушное нападение условного врага ракетной и артиллерийской стрельбами. К маневрам были привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения, передает RT.

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