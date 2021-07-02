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Археологи нашли в Италии «окно в другой мир», которому больше 3000 лет
Наука
Археологи нашли в Италии «окно в другой мир», которому больше 3000 лет
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Рим, 2 июля. Деревянное сооружение, похожее на бассейн, обнаружил международный коллектив археологов в Италии. Объект, скорее всего, использовали для религиозных ритуалов.

Сооружение возвели свыше 3000 лет назад. По словам специалистов, бассейн помогал жителям того времени прикоснуться к «другому миру». Объект расположен в городе Ночето в северной части Италии.

Археологи назвали сооружение Vasca Votiva, что значит «священный бассейн». В длину объект достигает 12 метров, в ширину — семь метров. Глубина бассейна составляла три метра. Древние жители выкопали его на вершине холма. Сооружение было облицованы шестами и досками из дуба, вяза и ореха.

Археологи из Финляндии ранее обнаружили посох, возраст которого составляет примерно 4400 лет. Он изготовлен в форме змеи и, скорее всего, принадлежал шаману.

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