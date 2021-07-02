Сын политика Маленкова рассказал, что его отец сделал для СССР

Москва, 2 июля. Сын высокопоставленного сторонника Иосифа Сталина Георгия Маленкова, ученый-биофизик Андрей Маленков дал интервью, в котором рассказал о достижениях и промахах отца.

Профессор признался, что СССР мог пойти по «китайскому» пути, если бы его родственник не допустил тактическую ошибку. После смерти Сталина Никите Хрущеву удалось стать главой Советского Союза. Однако Маленков не смог удержаться наверху. Политик занимал должность председателя Совета министров СССР с 5 марта по 7 сентября 1953.

По словам его сына, СССР мог измениться. Отец ученого очень многое успел делать за время своей работы.

«Прежде всего, раскрепостил крестьянство. Приусадебные участки были увеличены в пять раз», — вспоминает Маленков-младший.

Советский деятель снял огромные налоги для крестьян, из-за которых приходилось вырубать плодовые деревья и резать скот. Ученый отметил, что деревня боготворила его отца.

Политик иначе смотрел на устройство советского государства и хотел провести изменения в экономической сфере. Маленков руководствовался примером Китая и был уверен в необходимости преобразования реформ. Сторонник Сталина считал, что только экономически независимый человек может обладать настоящей свободой, добавил Андрей Маленков.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, который запрещает уравнивать роли СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на онлайн-портале правовой информации.