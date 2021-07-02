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В Крыму назвали клоунадой закон «О коренных народах Украины»

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:13
Политика
В Крыму назвали клоунадой закон «О коренных народах Украины»
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 2 июля. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров оценил новый украинский закон «О коренных народах».

Закон выглядит неполноценным и недальновидным, считает Умеров. Он никак не повлияет на положение народов Крыма.

«Я бы попросил прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», — передает его слова РИА Новости.

Народы Крыма обеспечены всем необходимым и чувствуют себя комфортно. Никого из них не притесняют «ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам», объяснил Умеров.

Закон о «коренных народах» приняли депутаты Верховной рады. В перечень включили крымских татар, караимов и крымчаков, однако русские в этот список не вошли.

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