В Крыму назвали клоунадой закон «О коренных народах Украины»

Симферополь, 2 июля. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров оценил новый украинский закон «О коренных народах».

Закон выглядит неполноценным и недальновидным, считает Умеров. Он никак не повлияет на положение народов Крыма.

«Я бы попросил прекратить эту клоунаду, оставить мой народ в покое и заниматься внутренней политикой Украины и разрешением конфликта в Донбассе», — передает его слова РИА Новости.

Народы Крыма обеспечены всем необходимым и чувствуют себя комфортно. Никого из них не притесняют «ни по религиозному, ни по социальному, ни по национальным признакам», объяснил Умеров.

Закон о «коренных народах» приняли депутаты Верховной рады. В перечень включили крымских татар, караимов и крымчаков, однако русские в этот список не вошли.