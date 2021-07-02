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Россиянам рассказали, какие продукты важно хорошо мыть перед употреблением
Общество
Россиянам рассказали, какие продукты важно хорошо мыть перед употреблением
pixabay.com  /  marijana1

Москва, 2 июля. Россиянам напомнили, как правильно мыть продукты перед их употреблением или процессом приготовления. Рекомендации озвучили специалисты Роспотребнадзора.

Важно мыть даже те овощи и фрукты, кожура которых не является съедобной, уточнили в ведомстве. Как подчеркнули специалисты Роспотребнадзора, следует не менее двух-трех раз промывать любую крупу перед началом готовки блюда. Это поможет удалить крахмал с зерен.

Нужно не забывать промывать моллюсков, т.к. в их раковинах могут содержаться частицы песка. Красное мясо и рыбу мыть не нужно, микробы на их поверхности убиваются за счет достаточной термической обработки. В ведомстве напомнили, что любую зелень важно промывать не только перед употреблением, но и перед тем, как положить ее в холодильник. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют очищать яйца перед готовкой.

Согласно рекомендациям специалистов, если на упаковке с грибами нет информации о том, что они промыты, их можно протереть влажной тряпкой. Собранные самостоятельно грибы важно замочить в теплой соленой воде примерно на 30 минут, после чего их нужно промыть под проточной водой. По данным ведомства, макароны, как пельмени и вареники, мыть под водой не нужно.

Молоко обеспечивает нормализацию минерального обмена в костной ткани, снижает риск развития остеопороза и переломов. Ранее в Роспотребнадзоре озвучили рекомендации по употреблению молочной продукции.

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