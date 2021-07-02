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Солист «Самоцветов» Сергей Беликов ответил на слухи о наркозависимости и своей смерти

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:11
Шоу-бизнес
Солист «Самоцветов» Сергей Беликов ответил на слухи о наркозависимости и своей смерти
TACC  /  Куров Александр

Москва, 2 июля. Экс-лидер группы «Самоцветы» Сергей Беликов прокомментировал сплетни о возможных причинах своего ухода со сцены. Артист убежден, что слухи о нем кому-то были выгодны.

Несмотря на былую популярность группы «Самоцветы», в какой-то момент ее солист Сергей Беликов неожиданно пропал со сцены. Вскоре среди фанатов стали распространяться слухи, что карьера артиста завершилась из-за наркозависимости, а то и смерти. Недавно Беликов неожиданно вернулся на экраны: музыкант дал интервью ведущему Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Певец высказался об отсутствии популярности и заявил, что слухи о нем могли появиться ради чьей-то выгоды.

«Для меня до сих пор остается загадкой, почему меня перестали приглашать на концерты. Никто не сказал в открытую, кто был инициатором всего этого. У популярности есть определенные силы инерции, и человек без очередного хита может долго еще существовать еще на своем имени. Но в моей ситуации возникли очень тревожные процессы. Меня не было на радио, телевидении. Для звезды это означает смерть», — объяснил музыкант.

Беликов признался, что тяжело переживал угасание популярности. Некоторое время он пытался давать гастроли, но ему не удалось вернуть себе былую славу. По словам звезды, именно поддержка жены спасла его в тяжелый период от нервного срыва.

Программа «Судьба человека» часто становится местом для откровения звезд. Гостья одного из прошлых выпусков, актриса Екатерина Белоцерковская, вспомнила в интервью, что была беременна во время похорон мужа, режиссера Бориса Грачевского.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солист «Самоцветов» Сергей Беликов ответил на слухи о наркозависимости и своей смерти
звезды судьба человека беликов
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