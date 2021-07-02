Госдеп принял к сведению высказывания Си Цзиньпина о Вооруженных силах КНР

Вашингтон, 2 июля. Власти Вашингтона приняли к сведению слова председателя КНР Си Цзиньпина в честь 100-летия Коммунистической партии Китая, сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Как уточнил Прайс, власти США «ясно обозначили» свою позицию по отношению к КПК.

«Мы в курсе заявлений Си Цзиньпина, приняли их к сведению. Но не будем комментировать детали», — говорится в сообщении американского госдепартамента.

Представитель ведомства добавил, что у него нет конкретного ответа на вопрос о высказываниях китайского лидера.

Си Цзиньпин сказал, что Вооруженные силы КНР станут одними из сильнейших в мире для защиты интересов страны. Китай больше не позволит унижать себя и распоряжаться судьбой государства, добавил он. Также он заявил о невозможности порабощения КНР.