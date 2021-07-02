5 июля в России отмечается День Республики Калмыкия. Праздник этот совсем молодой — решение о его учреждении было принято депутатами Народного Хурала в 2019 году. Приурочили торжественное событие к единогласному утверждению текста Декларации прав трудового калмыцкого народа первым общекалмыцким съездом Советов. Событие, имевшее историческую важность для всего населения республики, произошло в небольшом поселке Чилгире более столетия назад — в 1920 году.

Калмыкия — уникальный регион, который, к сожалению, не пользуется особой популярностью у туристов, и совершенно зря. Постараемся восполнить этот пробел и в честь Дня Калмыкии расскажем, почему стоит обязательно посетить этот удивительный степной край.

Зачем ехать в Калмыкию

Как правило, для летнего отпуска наши соотечественники предпочитают пляжный отдых и выбирают традиционные курорты Краснодарского края, Крыма и Калининградской области. Любители природы отправляются на Байкал, Алтай или, если позволяют возможности (в основном материальные) — на Камчатку. Увы, планируя путешествие, редко кто вспоминает про такое интереснейшее место, как Калмыкия. Впрочем, отсутствие толп отдыхающих и не задранные до небес цены как раз и являются одной из причин отправиться в республику — одной из, но далеко не единственной. Итак, ради чего стоит ехать в Калмыкию?

Приобщиться к буддистской культуре

Основная часть местного населения исповедует буддизм.

Любопытный факт! Калмыкия — единственная в Европе республика, придерживающаяся таких религиозных взглядов. В России буддизм распространен также в Бурятии, Тыве, Забайкалье и на Алтае.

Всем туристам прежде всего рекомендуют посетить следующие знаковые святыни:

— Золотая обитель Будды Шакьямуни с самой большой в России и Европе статуей Духовного учителя, покрытой сусальным золотом. Высота монумента составляет девять метров!

— Храм Сякюсн-Сюме в шести километрах от столицы Калмыкии — Элисты, который представляет собой воплощение архитектурных традиций Тибета.

Монахи в обеих обителях очень приветливы и с удовольствием общаются с гостями.

Познакомиться с удивительной природой Калмыкии

Те, кто никогда не был в республике, зачастую представляют себе довольно унылую картину выжженной солнцем степи. На самом же деле эта земля богата природными ресурсами.

Например, в поселке Хар-Булуке бьют из-под земли горячие источники, на соленом озере Маныч-Гудило гнездятся редкие розовые пеликаны, а Большое Яшалтинское озеро знаменито уникальным минеральным составом и высоко ценится за свои целебные свойства. А как хороша калмыцкая степь весной в период цветения ароматных трав и ярких тюльпанов! Обязательны к посещению местные заповедники «Ханата» и «Черные земли», где пасутся верблюды, дикие лошади и краснокнижные сайгаки.

Это интересно! В степях Калмыкии есть настоящее чудо природы — горящий источник. Если повезет добраться до него, увидите своими глазами, как горит вода. Выглядит это явление как обычный источник, бьющий из-под земли, но стоит поднести огонь к пене, которая образуется на поверхности, как вода вспыхивает настоящим пламенем! Никакой мистики в этом удивительном явлении, конечно, нет. Оно объясняется выходом метана, который, собственно, и обеспечивает горение. Потушить огонь можно, лишь резко смахнув шапку пены.

Вкусно и необычно поесть

Приехав в Калмыкию, нельзя не отведать блюда местной кухни, которые отличаются невероятным колоритом. На первый взгляд они могут показаться странными и порой малоаппетитными, но, раз отведав их, не забудешь уже никогда и точно захочешь добавки. Вот лишь некоторые из них:

Дотур — насыщенный бульон с бараньими потрохами, салом и кровью.

— насыщенный бульон с бараньими потрохами, салом и кровью. Махан шелтяган — сытная похлебка с бараньей грудинкой и картофелем. Калмыки верят, что этот суп обладает целебной силой.

— сытная похлебка с бараньей грудинкой и картофелем. Калмыки верят, что этот суп обладает целебной силой. Сегсердык — вареная баранина на кости в домашнем пресном тесте.

— вареная баранина на кости в домашнем пресном тесте. Борцоки — жареные во фритюре лепешки. Подаются к первым блюдам как замена хлебу.

Запивают все это великолепие калмыцким чаем Джомба, который готовится из плиточного чая, молока, сливочного масла, соли и приправ.

В качестве сувенира путешественники привозят с собой вяленую конину и даже верблюжатину.