Силовики пришли с обысками к главе департамента потребрынка Ростовской области

Ростов-на-Дону, 2 июля. Оперативные мероприятия начались в доме у главы департамента потребрынка Ростовской области. Пока неизвестно, с чем связаны обыски.

Правоохранители пришли и в офис к чиновнице. Сотрудники МВД изымают необходимую документацию. Другие детали уточняются. По данным некоторых СМИ, это связано с аксайскими рынками. Глава департамента не задержана.

Ранее сотрудники силовых структур проводили обыски в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска. Проверки связаны с финансовыми нарушениями, которые были выявлены специалистом-ревизором управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, сообщало URA.RU.