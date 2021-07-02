Сотрудница уральского завода предстанет перед судом за попытку обмануть таможенников

Екатеринбург, 2 июля. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинение местной жительнице, которая внесла недостоверные сведения в таможенную декларацию, чтобы уклониться от уплаты платежей.

По данным правоохранителей, сотрудница АО «Первоуральский новотрубный завод» подала заведомо ложную информацию в таможенный орган при ввозе шлифовального станка на территорию РФ. Таким образом, организация не доплатила пошлину в размере 3,7 млн рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации»). Его материалы будут переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Несколько дней назад Федеральная таможенная служба возбудила административное дело в отношении компании IKEA. Ее подозревают в сокрытии реальных размеров товарооборота и уклонении от уплаты пошлин, сообщала газета A42.RU.