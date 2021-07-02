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Сотрудница уральского завода предстанет перед судом за попытку обмануть таможенников

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:06
Происшествия
Сотрудница уральского завода предстанет перед судом за попытку обмануть таможенников
sztu.customs.gov.ru

Екатеринбург, 2 июля. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинение местной жительнице, которая внесла недостоверные сведения в таможенную декларацию, чтобы уклониться от уплаты платежей.

По данным правоохранителей, сотрудница АО «Первоуральский новотрубный завод» подала заведомо ложную информацию в таможенный орган при ввозе шлифовального станка на территорию РФ. Таким образом, организация не доплатила пошлину в размере 3,7 млн рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации»). Его материалы будут переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Несколько дней назад Федеральная таможенная служба возбудила административное дело в отношении компании IKEA. Ее подозревают в сокрытии реальных размеров товарооборота и уклонении от уплаты пошлин, сообщала газета A42.RU.

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урал уголовное дело таможенные декларации
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