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Байден рассказал пострадавшим о «плюсах» трагедии в Майами
Политика
Байден рассказал пострадавшим о «плюсах» трагедии в Майами
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Belga News Ag

Майами, 2 июля. Президент США Джо Байден подвергся критике после неосторожного высказывания об обрушении многоэтажного дома в Майами.

Американский лидер в ходе своего выступления выразил соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Однако на этом он не остановился и попытался найти какие-то «плюсы» в случившемся, сообщает РЕН ТВ.

«Вы знаете, что в этом хорошего? В том, как вы взаимодействуете! Мы даем народу понять, что можем сотрудничать, когда это действительно важно», – сказал он.

Экстренные службы продолжают разгребать завалы на месте происшествия. До сих пор остается неизвестным, сколько людей находится под обломками здания.

Некоторые семьи пропавших без вести вообще отказались от встречи с Байденом. Жители США недовольны тем, насколько медленно продвигается ход спасательной операции.

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Все новости / Политика / Байден рассказал пострадавшим о «плюсах» трагедии в Майами
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