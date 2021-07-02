В Сети показали зрелищные кадры соревнований среди лучших артиллеристов ВС РФ

Санкт-Петербург, 2 июля. Всеармейские состязания командиров артиллерийских батарей стартовали в Ленобласти.

В меткости соревнуются лучшие артиллеристы со всей страны. Конкурсанты представлены офицерами военных округов, Северного флота, ВДВ РФ и Росгвардии.

Участникам состязаний предстоит продемонстрировать свое мастерство в управлении огнем из различных артиллерийских систем, в том числе гаубиц «Мста» и реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, военнослужащие покажут свои навыки в тактической, специальной и технической подготовке.

Ранее сообщалось, что команды со всех флотов РФ принимают участие в масштабном и зрелищном конкурсе «Морской бриз» в гавани Кронштадта. Конкурс морской выучки будет проходить два дня.