Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020

Москва, 2 июля. В пятницу пройдут две четвертьфинальные встречи чемпионата Европы по футболу: Швейцария сыграет с Испанией, Бельгия встретится с Италией.

Экс-чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов чемпионата Европы перед четвертьфинальными встречами. По мнению непобежденного бойца, бельгийцы являются фаворитами турнира.

«У Англии и Бельгии очень молодые и хорошие команды. Может, англичане чуть менее сыгранные с этим составом, но я считаю, что они и бельгийцы — фавориты этого турнира», — передает RT слова Нурмагомедова.

В пятницу, 2 июля, состоится четвертьфинальная встреча команд Швейцарии и Испании, в тот же день позже пройдет матч Бельгия — Италия.

Ранее Нурмагомедов оценил шансы российской сборной Станислава Черчесова на чемпионате Европы.