Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 10:45
10:45
Происшествия
Силовики пришли с обысками к главе департамента потребрынка Ростовской области
10:44
Происшествия
Ходатайство о заключении Батурина под стражу поступило в Басманный суд
10:44
Общество
В Крыму открыли пункты вакцинации от COVID-19 вдоль набережных
10:42
Общество
Попова выразила благодарность Собянину «за спасение Москвы»
10:42
Общество
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса горожан
10:38
Происшествия
Пострадавших при взрыве батута в Барнауле девочек выписали из больницы
10:38
Армия
Неожиданная реакция России на маневры итальянского фрегата в Черном море удивила СМИ
10:37
Общество
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий вводят в Ростовской области
10:35
Шоу-бизнес
Пегова заметно постройнела и подчеркнула это новым платьем
10:34
Общество
Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Все новости

Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020

  /   Обновлено: 02 июля 2021 09:56
Евро 2020
Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 2 июля. В пятницу пройдут две четвертьфинальные встречи чемпионата Европы по футболу: Швейцария сыграет с Испанией, Бельгия встретится с Италией.

Экс-чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов чемпионата Европы перед четвертьфинальными встречами. По мнению непобежденного бойца, бельгийцы являются фаворитами турнира.

«У Англии и Бельгии очень молодые и хорошие команды. Может, англичане чуть менее сыгранные с этим составом, но я считаю, что они и бельгийцы — фавориты этого турнира», — передает RT слова Нурмагомедова.

В пятницу, 2 июля, состоится четвертьфинальная встреча команд Швейцарии и Испании, в тот же день позже пройдет матч Бельгия — Италия.

Ранее Нурмагомедов оценил шансы российской сборной Станислава Черчесова на чемпионате Европы.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020
нурмагомедов евро-2020 сборная англии сборная бельгии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru