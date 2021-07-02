Путин подписал указ о единовременной выплате на детей в 10 тысяч рублей

Москва, 2 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми.

Сумма единовременного пособия составит 10 тысяч рублей. О подписании документа стало известно из сообщения на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»», — говорится в публикации.

Речь идет о денежных пособиях в августе — декабре 2021 года. Нововведение направлено на обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей.

Российский лидер ранее поручил сократить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми. Инициатива должна быть выполнена до 2026 года.