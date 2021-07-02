Галкин призвал правоохранителей обратить внимание на песни русских рэперов

Москва, 2 июля. Юморист Максим Галкин обеспокоен творчеством молодых исполнителей, которые поют о сексе и наркотиках. Он обратил внимание правоохранителей на пропагандирующие разврат композиции.

Галкин резко высказался в эфире YouTube-шоу «Музыкалити» о молодых русских исполнителях, пропагандирующих развратный образ жизни. Он с тревогой заметил, что дети слушают песни, где «статья на статье».

Согласился с ним певец Сосо Павлиашвили, который стал гостем программы. Артист также негодует из-за творчества молодых певцов, которые грязно рассказывают нынешней молодежи о жизни.

«Эти звезды в основном пока не знают, что такое быть отцом. Когда у них появится ребенок, они поймут, что так делать нельзя!» — сказал 57-летний артист.

Галкин в свою очередь призвал молодое поколение прислушаться к опытному и мудрому Павлиашвили.

На шоу Галкина артисты — представители разных поколений — обсуждают современную музыку. Нередко взгляды гостей сталкиваются, и происходят бурные дискуссии. Громким скандалом сопровождалось шоу с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал.