Роспотребнадзор раскрыл полезные свойства редиса

Москва, 2 июля. Латинское название редиса переводится как «корень жизни». Недаром строители египетских пирамид, по мнению историка Геродота, черпали силу именно в этом корнеплоде.

В этом диетическом продукте очень мало калорий, поскольку он состоит из воды и пищевых волокон. Волокна служат пищей для полезных бактерий кишечника и, тем самым, помогают пищеварению, а также притупляют чувство голода, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в редисе много витамина С, витаминов группы В и калия. А фенольные соединения обладают антиоксидантным эффектом: они защищают клетки от окислительных процессов и, соответственно, от быстрого старения.

Однако этот корнеплод необходимо употреблять правильно. Например, людям с проблемами с ЖКТ нельзя есть редис на голодный желудок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рацион питания летом обязательно должен состоять из овощей и фруктов, богатых витаминами. Так, перенести сильную жару поможет квашеная капуста.