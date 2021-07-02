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Роспотребнадзор раскрыл полезные свойства редиса
Общество
Роспотребнадзор раскрыл полезные свойства редиса
pixabay.com

Москва, 2 июля. Латинское название редиса переводится как «корень жизни». Недаром строители египетских пирамид, по мнению историка Геродота, черпали силу именно в этом корнеплоде.

В этом диетическом продукте очень мало калорий, поскольку он состоит из воды и пищевых волокон. Волокна служат пищей для полезных бактерий кишечника и, тем самым, помогают пищеварению, а также притупляют чувство голода, говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в редисе много витамина С, витаминов группы В и калия. А фенольные соединения обладают антиоксидантным эффектом: они защищают клетки от окислительных процессов и, соответственно, от быстрого старения.

Однако этот корнеплод необходимо употреблять правильно. Например, людям с проблемами с ЖКТ нельзя есть редис на голодный желудок, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Рацион питания летом обязательно должен состоять из овощей и фруктов, богатых витаминами. Так, перенести сильную жару поможет квашеная капуста.

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