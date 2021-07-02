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Суд в Челябинске оштрафовал предпринимателя на 1,3 млн рублей за дачу взятки

  /   Обновлено: 02 июля 2021 10:10
Происшествия
Суд в Челябинске оштрафовал предпринимателя на 1,3 млн рублей за дачу взятки
pixabay.com

Челябинск, 2 июля. Курчатовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 64-летнего гражданина Республики Казахстан. Он признан виновным в даче крупной денежной взятки.

Таможенники при досмотре автомобиля выявили у обвиняемого 946 единиц автошин, немаркированных специальными средствами идентификации. За непринятие мер по передаче сведений о выявленном нарушении мужчина предложил начальнику отдела Челябинской таможни взятку в 180 тыс. рублей.

При передаче части взятки наличными в размере 1 тыс. долларов обвиняемого задержали. Суд назначил наказание предпринимателю в виде штрафа. Он должен будет заплатить 1,3 млн рублей.

В Московской области осужден бывший начальник отделения военного комиссариата городов Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск Александр Ельцов, сообщало РИАМО. Его признали виновным в даче взятки значительного размера за совершение незаконных действий.

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суд челябинск взятка
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