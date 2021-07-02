Авария на распределительной линии электропередачи оставила без света жителей Красноярска

Красноярск, 2 июля. Серьезная авария на распределительной линии электропередачи лишила света центр Красноярска.

Без электричества остались девять улиц города: Ленина, Парижской Коммуны, Сурикова, Мира, Карла Маркса, Кирова, Брянская, Писарева и Степана Разина. Точная причина аварии в настоящее время выясняется.

Возможной причиной отключения электроэнергии могла стать неисправность фидера на центральной подстанции. Сообщается, что отключение электричества из-за аварий в Красноярске не редкость.

15 тыс. человек остались без электричества в Балашихе после ливня, сообщало РИАМО. Восстановление электроснабжения в Подмосковье взяло под контроль Минэнерго России.