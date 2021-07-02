Пасущиеся на железнодорожных путях коровы сорвали запуск «Ласточек» в Дагестане

Махачкала, 2 июля. Бесконтрольный выпас крупного рогатого скота не позволяет запустить скоростные поезда «Ласточка» между столицей Дагестана и другими регионами страны. По словам врио главы республики Сергея Меликова, наезд железнодорожных составов на животных превратился в серьезную проблему.

«Рассматривалась возможность запуска скоростного поезда «Ласточка» между Махачкалой и другими регионами России, но реализации этой инициативы мешает неконтролируемый выпас скота», — передает слова руководителя республики, сказанные на совещании по вопросам транспорта и дорожного строительства, его пресс-служба.

Меликов отметил, что эта проблема особенно актуальна для 15 муниципалитетов Дагестана. Он объяснил, что наезд поездов на скот приводит не только к гибели животного и потерям для его владельцев, но также нарушает расписание движения, повреждает подвижной состав, создает угрозу схода поезда с железнодорожного полотна, что может привести к человеческим жертвам. Врио главы региона поручил курирующим вице-премьерам совместно с главами муниципальных образований решить вопрос до конца июля.

Скоростные электропоезда «Ласточка» состоят из пяти вагонов и могут развивать скорость до 160 километров в час. Согласно данным ОАО «Российские железные дороги», эти поезда в настоящее время курсируют в почти 50 направлениях, связывающих крупные и курортные города страны.

Ранее ФАН сообщал об опубликованном в Сети видео поезда, проезжающего по двору одного из домов в Дагестане. Позднее выяснилось, что он подвозил стройматериалы.