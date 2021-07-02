Анатолий Цой объяснил, почему идеально подходит на роль ведущего «Фактора страха»

Москва, 2 июля. Музыкант Анатолий Цой рассказал об участии в шоу «Фактор страха», раскрыл свою главную фобию и признался, что шоу «Маска» повлияло на его карьеру.

Российская адаптация шоу «Фактор страха» стартует на телеканале НТВ этой осенью. Ведущим проекта неожиданно стала восходящая звезда российской музыки Анатолий Цой. По словам артиста, он является суровым шоуменом, который не боится надавить на участников, чтобы помочь им преодолеть собственные страхи. Цой также объяснил в интервью сайту Teleprogramma.pro, как любовь к экстремальным видам спорта помогла ему стать идеальным кандидатом на роль ведущего в шоу.

«Сначала я не знал, что все испытания мне придется проходить самому. Но на начальном этапе я просился сделать это. Ведь я экстремал по жизни. Я прыгаю с банджи, катаюсь на сноуборде, прыгал с парашютом, делал разные трюки без камер. А на роль ведущего и был нужен человек, который и сам не боится ничего», — поделился артист.

Несмотря на то, что препятствия реалити-шоу не пугают музыканта, Цой так и не поборол свой главный страх. Артист признался, что больше всего боится одиночества, несмотря на то, что любит быть наедине с собой. Однако музыкант отметил, что не скучает после победы в шоу «Маска», которая сделала его более востребованным: совсем скоро у звезды выйдет дуэт с Григорием Лепсом и новый сольный альбом.

Одной из главных звезд сезона «Фактора страха» станет певец Кирилл Туриченко, бывший участник шоу «Маска». Артист рассказал в интервью, какое испытание оказалось для него самым неприятным.